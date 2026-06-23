Estival 2026 Concert Vendredi Sous les Étoiles Macondo Parc d’Agrément Laxou

Laxou

Estival 2026 Concert Vendredi Sous les Étoiles Macondo

Parc d’Agrément 11 Rue de la Saône Laxou Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Macondo est composé de 11 musiciens d’ici et d’ailleurs réunis par la salsa. Leur musique, festive et généreuse, vous invite à danser sur des rythmes cubains

et latino-américains.

Buvette sur place avec l’association El Solatino.Tout public

0 .

Parc d’Agrément 11 Rue de la Saône Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

Macondo is made up of 11 musicians from here and abroad, brought together by salsa. Their festive and lively music invites you to dance to Cuban

and Latin American rhythms.

Refreshments available on site courtesy of the El Solatino association.

L’événement Estival 2026 Concert Vendredi Sous les Étoiles Macondo Laxou a été mis à jour le 2026-06-23 par DESTINATION NANCY