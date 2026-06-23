Estival 2026 Concert Vendredis Sous les Étoiles No Quarter Parc d’Agrément Laxou

Laxou

Estival 2026 Concert Vendredis Sous les Étoiles No Quarter

Parc d’Agrément 11 Rue de la Saône Laxou Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Concert rock années 70-80.

De Clapton à Hendrix en passant par les Stones, Texas, Led Zeppelin, Triggerfinger, U2, Oasis, Depeche Mode, le band impose sa touche personnelle aux plus grands standards du Rock et de la Pop, tout en gardant l’esprit d’époque et une certaine nostalgie des années 80 !

Buvette sur place (Foodtruck).Tout public

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Parc d’Agrément 11 Rue de la Saône Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

A rock concert featuring hits from the ’70s and ’80s.

From Clapton to Hendrix, including the Stones, Texas, Led Zeppelin, Triggerfinger, U2, Oasis, Depeche Mode—the band puts its own spin on the greatest rock and pop classics, all while capturing the spirit of the era and a touch of ’80s nostalgia!

Refreshments available on site (food truck).

L’événement Estival 2026 Concert Vendredis Sous les Étoiles No Quarter Laxou a été mis à jour le 2026-06-23 par DESTINATION NANCY