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Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour Jardin Bibliothèque Gérard Thirion Laxou

Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour Jardin Bibliothèque Gérard Thirion Laxou vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Jardin Bibliothèque Gérard Thirion
Adresse
17 rue de Maréville
Ville
54520 Laxou
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Tarif
0 Gratuit

Laxou

Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour

Jardin Bibliothèque Gérard Thirion 17 rue de Maréville Laxou Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !Tout public
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Jardin Bibliothèque Gérard Thirion 17 rue de Maréville Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 71 16  culture@laxou.fr

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L’événement Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour Laxou a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY

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