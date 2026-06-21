Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour Jardin Bibliothèque Gérard Thirion Laxou
Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour Jardin Bibliothèque Gérard Thirion Laxou vendredi 3 juillet 2026.
Laxou
Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour
Jardin Bibliothèque Gérard Thirion 17 rue de Maréville Laxou Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !Tout public
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Jardin Bibliothèque Gérard Thirion 17 rue de Maréville Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 71 16 culture@laxou.fr
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Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is in full swing!
L’événement Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour Laxou a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY
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