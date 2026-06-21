Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour Jardin Bibliothèque Gérard Thirion Laxou

Laxou

Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour

Jardin Bibliothèque Gérard Thirion 17 rue de Maréville Laxou Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !Tout public

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Jardin Bibliothèque Gérard Thirion 17 rue de Maréville Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 28 71 16 culture@laxou.fr

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is in full swing!

L’événement Estival 2026 Vendredi sous les étoiles Ukulélé Vélo Tour Laxou a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY