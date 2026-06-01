Estivales du kiosque Saint-Avold

Saint-Avold

Estivales du kiosque

Avenue des Alliés Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06

Vous ne savez pas quoi faire le dimanche après-midi ? Venez découvrir des groupes dans un jolie cadre naturel.

Au programme

– le 21 juin M.Road (Pop- Rock, Blues)

– le 28 juin Slinkysboys (celtique festif)

JUILLET

– le 05 juillet Les Sisters Hearts (variétés internationales, pop et soul)

– le 12 juillet Bonsoir Paris (Pop-Rock)

– le 14 juillet Refuge (variétés françaises et italiennes, pop rock)

– le 19 juillet Valent’1 (variétés françaises et internationales)

– le 26 juillet Cédric Kopf (variétés françaises et allemandes, disco, tango et samba)

AOÛT

– le 02 août Crystal Noir (variétés internationales, pop, soul et reggae)

– le 09 août Pole position (variétés internationales et danses de salon

– le 15 août Grain de sel (variétés françaises et internationales

– le 16 août Loou and the loops (Rock, Blues et pop)

– le 23 août Ben’z

– le 30 août Decib’Hells (Pop Rock)

SEPTEMBRE:

– le 06 septembre Harmonie de Saint-Avold

Restauration et buvette sur place.Tout public

0 .

Avenue des Alliés Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 10 07

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English :

Not sure what to do on Sunday afternoon? Come discover some bands in a beautiful natural setting.

On the schedule:

– June 21: M.Road (Pop-Rock, Blues)

– June 28: Slinkysboys (festive Celtic)

JULY:

– July 5: The Sisters Hearts (international pop and soul)

– July 12: Bonsoir Paris (Pop-Rock)

– July 14: Refuge (French and Italian pop-rock)

– July 19: Valent’1 (French and international pop)

– July 26: Cédric Kopf (French and German pop, disco, tango, and samba)

August:

– August 2: Crystal Noir (international pop, soul, and reggae)

– August 9: Pole Position (international pop and ballroom dancing)

– August 15: Grain de sel (French and international varieties

– August 16: Loou and the Loops (rock, blues, and pop)

– August 23: Ben’z

– August 30: Decib’Hells (Pop Rock)

SEPTEMBER:

– September 6: Harmonie de Saint-Avold

Food and refreshments available on site.

L’événement Estivales du kiosque Saint-Avold a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE