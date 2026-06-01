Estivales du kiosque Saint-Avold
Estivales du kiosque Saint-Avold dimanche 21 juin 2026.
Saint-Avold
Estivales du kiosque
Avenue des Alliés Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06
Vous ne savez pas quoi faire le dimanche après-midi ? Venez découvrir des groupes dans un jolie cadre naturel.
Au programme
– le 21 juin M.Road (Pop- Rock, Blues)
– le 28 juin Slinkysboys (celtique festif)
JUILLET
– le 05 juillet Les Sisters Hearts (variétés internationales, pop et soul)
– le 12 juillet Bonsoir Paris (Pop-Rock)
– le 14 juillet Refuge (variétés françaises et italiennes, pop rock)
– le 19 juillet Valent’1 (variétés françaises et internationales)
– le 26 juillet Cédric Kopf (variétés françaises et allemandes, disco, tango et samba)
AOÛT
– le 02 août Crystal Noir (variétés internationales, pop, soul et reggae)
– le 09 août Pole position (variétés internationales et danses de salon
– le 15 août Grain de sel (variétés françaises et internationales
– le 16 août Loou and the loops (Rock, Blues et pop)
– le 23 août Ben’z
– le 30 août Decib’Hells (Pop Rock)
SEPTEMBRE:
– le 06 septembre Harmonie de Saint-Avold
Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Avenue des Alliés Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 10 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Not sure what to do on Sunday afternoon? Come discover some bands in a beautiful natural setting.
On the schedule:
– June 21: M.Road (Pop-Rock, Blues)
– June 28: Slinkysboys (festive Celtic)
JULY:
– July 5: The Sisters Hearts (international pop and soul)
– July 12: Bonsoir Paris (Pop-Rock)
– July 14: Refuge (French and Italian pop-rock)
– July 19: Valent’1 (French and international pop)
– July 26: Cédric Kopf (French and German pop, disco, tango, and samba)
August:
– August 2: Crystal Noir (international pop, soul, and reggae)
– August 9: Pole Position (international pop and ballroom dancing)
– August 15: Grain de sel (French and international varieties
– August 16: Loou and the Loops (rock, blues, and pop)
– August 23: Ben’z
– August 30: Decib’Hells (Pop Rock)
SEPTEMBER:
– September 6: Harmonie de Saint-Avold
Food and refreshments available on site.
L’événement Estivales du kiosque Saint-Avold a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE
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