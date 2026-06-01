Fête de la musique à Saint-Avold Saint-Avold
Fête de la musique à Saint-Avold Saint-Avold dimanche 21 juin 2026.
Saint-Avold
Fête de la musique à Saint-Avold
Saint-Avold Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Musique, animations, dans les rues de la ville pour la fête de la musique à Saint-Avold !Tout public
0 .
Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 10 07
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English :
Music and entertainment in the streets of the city for the Music Festival in Saint-Avold!
L’événement Fête de la musique à Saint-Avold Saint-Avold a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE
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