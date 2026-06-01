Fête de la musique à Saint-Avold Saint-Avold dimanche 21 juin 2026.

Saint-Avold

Fête de la musique à Saint-Avold

Saint-Avold Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Musique, animations, dans les rues de la ville pour la fête de la musique à Saint-Avold !Tout public

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Saint-Avold 57500 Moselle Grand Est +33 3 87 91 10 07

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English :

Music and entertainment in the streets of the city for the Music Festival in Saint-Avold!

L’événement Fête de la musique à Saint-Avold Saint-Avold a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE