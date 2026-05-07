Estivales du mercredi Dis le à ton Voisin Objat
Estivales du mercredi Dis le à ton Voisin Objat mercredi 19 août 2026.
Objat
Estivales du mercredi Dis le à ton Voisin
Esplanade Jacques Lagrave Objat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19 00:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Avec le groupe Dis le à ton Voisin
Première partie: Dis le à ton Voisin de 20h à 22h
Restauration sur place
DJ FRANCOIS de 22h-00h sur l’esplanade Jacques Lagrave
Gratuit .
Esplanade Jacques Lagrave Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63
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English : Estivales du mercredi Dis le à ton Voisin
L’événement Estivales du mercredi Dis le à ton Voisin Objat a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme
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