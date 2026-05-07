Objat

Estivales du mercredi Tribute ABBA

Esplanade Jacques Lagrave Objat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Tribute ABBA

Restauration sur place

Gratuit .

Esplanade Jacques Lagrave Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63

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English : Estivales du mercredi Tribute ABBA

L’événement Estivales du mercredi Tribute ABBA Objat a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme