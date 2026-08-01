Informations pratiques

Objat

Match de rugby de préparation: CAB vs Racing 92

Stade Léon Féral Objat Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 20:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Match de préparation de rugby: CAB vs Racing 92

Ouverture des portes à 17h

Restauration sur place et soirée d’après-match

Réservation ici https://my.weezevent.com/match-de-preparation-cab-racing-92?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAdGRleASMIW1leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAafNMY5aev0VqaTZ_u-5KIN7cU8clXbx8HVZ4lfmT-HID8MhcTJ4acHo6URl1g_aem_wNuJg4Hn-k9fjw65kiC9QQ&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv3 .

Stade Léon Féral Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Match de rugby de préparation: CAB vs Racing 92

L’événement Match de rugby de préparation: CAB vs Racing 92 Objat a été mis à jour le 2026-08-03 par Brive Tourisme