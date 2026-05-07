Objat

La fête d’Objat et feu d’artifice

Centre-ville Objat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-21

Fête locale avec diverses animations et feu d’artifice le dimanche soir.

Programme non défini à ce jour. .

Centre-ville Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63

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English : La fête d’Objat et feu d’artifice

L’événement La fête d’Objat et feu d’artifice Objat a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme