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La fête d’Objat et feu d’artifice Objat

La fête d’Objat et feu d’artifice Objat

La fête d’Objat et feu d’artifice Objat vendredi 21 août 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 19130 Objat

Département : Corrèze

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif :

Objat

La fête d’Objat et feu d’artifice

Centre-ville Objat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-21

Fête locale avec diverses animations et feu d’artifice le dimanche soir.
Programme non défini à ce jour.   .

Centre-ville Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63 

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English : La fête d’Objat et feu d’artifice

L’événement La fête d’Objat et feu d’artifice Objat a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme

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