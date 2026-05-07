La fête d’Objat et feu d’artifice Objat
La fête d’Objat et feu d’artifice Objat vendredi 21 août 2026.
Objat
La fête d’Objat et feu d’artifice
Centre-ville Objat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-21
Fête locale avec diverses animations et feu d’artifice le dimanche soir.
Programme non défini à ce jour. .
Centre-ville Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63
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English : La fête d’Objat et feu d’artifice
L’événement La fête d’Objat et feu d’artifice Objat a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme
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