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Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour Objat

Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour Objat

Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour Objat mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Esplanade Jacques Lagrave

Ville : 19130 Objat

Département : Corrèze

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Objat

Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour

Esplanade Jacques Lagrave Objat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Avec le groupe Juvenal Baobab Tour
Première partie: Juvenal Baobab Tour de 20h à 22h
Restauration sur place
DJ SEB de 22h-00h sur l’esplanade Jacques Lagrave

Gratuit   .

Esplanade Jacques Lagrave Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63 

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English : Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour

L’événement Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour Objat a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme

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