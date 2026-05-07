Objat

Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour

Esplanade Jacques Lagrave Objat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Avec le groupe Juvenal Baobab Tour

Première partie: Juvenal Baobab Tour de 20h à 22h

Restauration sur place

DJ SEB de 22h-00h sur l’esplanade Jacques Lagrave

Gratuit .

Esplanade Jacques Lagrave Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63

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English : Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour

L’événement Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour Objat a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme