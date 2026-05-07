Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour Objat
Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour Objat mercredi 29 juillet 2026.
Objat
Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour
Esplanade Jacques Lagrave Objat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 00:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Avec le groupe Juvenal Baobab Tour
Première partie: Juvenal Baobab Tour de 20h à 22h
Restauration sur place
DJ SEB de 22h-00h sur l’esplanade Jacques Lagrave
Gratuit .
Esplanade Jacques Lagrave Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 81 63
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English : Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour
L’événement Estivales du mercredi Juvenal Baobab Tour Objat a été mis à jour le 2026-05-07 par Brive Tourisme
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