Estivales Vinômusic Mississippi Boys Domaine Terre de Mistral Rousset
Estivales Vinômusic Mississippi Boys Domaine Terre de Mistral Rousset vendredi 3 juillet 2026.
Rousset
Estivales Vinômusic Mississippi Boys
Vendredi 3 juillet 2026 de 20h30 à 22h30. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Les Estivales Vinômusic reviennent pour enchanter vos soirées d’été !
Installez-vous sous les étoiles, partagez un verre en famille ou entre amis et laissez la magie opérer. Ici, chaque note est une invitation à célébrer l’été avec joie et légèreté.
L’orchestre de jazz Mississippi Boys est constitué de 5 musiciens pour interpréter les grands classiques de la nouvelle Orléans. Rendant hommage à Louis Amstrong, Kim Ory, Sidney Bechet… Dans le pur respect de la tradition de cette musique vivante et entraînante. .
Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Estivales Vinômusic are back to enchant your summer evenings!
L’événement Estivales Vinômusic Mississippi Boys Rousset a été mis à jour le 2026-06-17 par Provence Tourisme
À voir aussi à Rousset (Bouches-du-Rhône)
- Estivales Vinômusic au Domaine Terre de Mistral Les Baïdon’s Domaine Terre de Mistral Rousset 26 juin 2026
- Estivales Vinômusic au Domaine Terre de Mistral Mississippi Boys Domaine Terre de Mistral Rousset 3 juillet 2026
- Shooting photo au coeur des vignes Domaine Terre de Mistral Rousset 4 juillet 2026
- Estivales Vinômusic au Domaine Terre de Mistral Miotto Quartet Domaine Terre de Mistral Rousset 10 juillet 2026