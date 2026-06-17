Estivales Vinômusic Mississippi Boys Domaine Terre de Mistral Rousset

Rousset

Estivales Vinômusic Mississippi Boys

Vendredi 3 juillet 2026 de 20h30 à 22h30. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Les Estivales Vinômusic reviennent pour enchanter vos soirées d’été !

Installez-vous sous les étoiles, partagez un verre en famille ou entre amis et laissez la magie opérer. Ici, chaque note est une invitation à célébrer l’été avec joie et légèreté.



L’orchestre de jazz Mississippi Boys est constitué de 5 musiciens pour interpréter les grands classiques de la nouvelle Orléans. Rendant hommage à Louis Amstrong, Kim Ory, Sidney Bechet… Dans le pur respect de la tradition de cette musique vivante et entraînante. .

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

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English :

The Estivales Vinômusic are back to enchant your summer evenings!

L’événement Estivales Vinômusic Mississippi Boys Rousset a été mis à jour le 2026-06-17 par Provence Tourisme