Estivales Vinômusic au Domaine Terre de Mistral Miotto Quartet Domaine Terre de Mistral Rousset

Rousset

Estivales Vinômusic au Domaine Terre de Mistral Miotto Quartet

Vendredi 10 juillet 2026 de 20h30 à 22h30. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Les Estivales Vinômusic reviennent pour enchanter vos soirées d’été ! Installez-vous sous les étoiles, partagez un verre en famille ou entre amis et laissez la magie opérer. Ici, chaque note est une invitation à célébrer l’été avec joie et légèreté.

Comme un grand cru qui dévoile ses arômes au fil du temps, ce quartet façonne un jazz aux couleurs riches et nuancées

La voix de Delphine enivre comme un bouquet délicat.

Renaud distille à la guitare des notes aux saveurs subtiles.

Gérard structure l’ensemble comme un vin de caractère.

Franck apporte des textures chaleureuses, rappelant les notes boisées et enveloppantes d’un élevage en fût.

Une ivresse musicale, une joie à partager.

Un voyage entre soul et jazz, à savourer comme un vin vivant.



Entrée hors restauration possibilité de réserver dans notre restaurant ou bar à tapas en parallèle

https://domaine-terre-de-mistral.webflow.io/restaurant-bistronomique-ferme-auberge-terre-de-mistral. .

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Estivales Vinômusic are back to enchant your summer evenings! Sit back under the stars, share a drink with family and friends and let the magic happen. Here, every note is an invitation to celebrate summer with joy and lightness.

L’événement Estivales Vinômusic au Domaine Terre de Mistral Miotto Quartet Rousset a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme