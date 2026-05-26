Estivales Vinômusic Byrd Domaine Terre de Mistral Rousset

Rousset

Estivales Vinômusic Byrd

Vendredi 19 juin 2026 de 20h30 à 22h30. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Les Estivales Vinômusic reviennent pour enchanter vos soirées d’été ! Installez-vous sous les étoiles, partagez un verre en famille ou entre amis et laissez la magie opérer. Ici, chaque note est une invitation à célébrer l’été avec joie et légèreté.

Thierry VIDAL, auteur, compositeur et interprète, vient nous présenter le 1er disque de BYRD réalisé en collaboration avec le Domaine Terre de Mistral !



Byrd est un projet de création entre tradition folk et sonorités actuelles vibrantes. Leur démarche est authentique et le propos sincère l’amour, la trahison, le fil qui nous maintient en vie, l’espoir, l’égo, la séparation, la maltraitance des femmes, une musique qui évoque les grands espaces, sont autant de thèmes qui nous rapprochent toutes et tous.

Byrd sera en 1ère partie de KEZIAH JONES au Festival Musique sous les étoiles aux jardins d’Albertas le 3 juillet 2026 !



Tarif hors restauration possibilité de réserver au restaurant ou bar à tapas du Domaine en parallèle

https://domaine-terre-de-mistral.webflow.io/restaurant-bistronomique-ferme-auberge-terre-de-mistral .

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

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English :

The Estivales Vinômusic are back to enchant your summer evenings! Sit back under the stars, share a drink with family and friends and let the magic happen. Here, every note is an invitation to celebrate summer with joy and lightness.

L’événement Estivales Vinômusic Byrd Rousset a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme