Estivales Vinômusic au Domaine Terre de Mistral Les Baïdon’s Domaine Terre de Mistral Rousset

Rousset

Estivales Vinômusic au Domaine Terre de Mistral Les Baïdon’s

Vendredi 26 juin 2026 de 20h30 à 22h30. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Les Estivales Vinômusic reviennent pour enchanter vos soirées d’été ! Installez-vous sous les étoiles, partagez un verre en famille ou entre amis et laissez la magie opérer. Ici, chaque note est une invitation à célébrer l’été avec joie et légèreté.

En première partie, vivez l’expérience SOUL AND THE GANG ! ​Imaginez une rencontre improbable entre les charts d’aujourd’hui et l’âge d’or de la Stax Records… C’est là que se situe l’ADN de SOUL AND THE GANG.



​Le concept est simple mais audacieux réinventer le patrimoine musical mondial. Le groupe s’approprie les morceaux les plus célèbres pour les passer au filtre de la musique de l’âme. Ici, tout est organique, vivant et généreux.

Ce qui fait la différence

La Section Cuivres Des saxophones rugissants qui apportent cette puissance caractéristique des grands orchestres de soul.

​Les Choristes Une présence vocale indispensable qui sublime chaque refrain par des harmonies riches et une énergie communicative.

​La Ré-interprétation Ce n’est pas du copier-coller . Chaque titre est déconstruit, ré-arrangé et transcendé.



Puis, place aux BAÏDON’S ! Là, c’est une étincelle qui devient un brasier. Un groupe qui joue serré, qui frappe juste, qui envoie une énergie brute et contagieuse. Leur son est chaud, vivant, taillé pour faire vibrer n’importe quelle salle.

Et puis arrive Julia. Une voix organique, captivante, qui pose une intensité nouvelle sur chaque morceau. Elle ne prend pas la lumière elle l’aimante. Elle transforme le feu du groupe en quelque chose de plus profond, plus vibrant. Ensemble, JULIA and THE BAÏDON’S, c’est un choc chaleureux ça brûle, ça touche, ça reste.



Entrée hors restauration possibilité de réserver dans notre restaurant ou bar à tapas en parallèle

https://domaine-terre-de-mistral.webflow.io/restaurant-bistronomique-ferme-auberge-terre-de-mistral. .

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

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English :

The Estivales Vinômusic are back to enchant your summer evenings! Sit back under the stars, share a drink with family and friends and let the magic happen. Here, every note is an invitation to celebrate summer with joy and lightness.

L’événement Estivales Vinômusic au Domaine Terre de Mistral Les Baïdon’s Rousset a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme