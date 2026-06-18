Shooting photo au coeur des vignes Domaine Terre de Mistral Rousset

Rousset

Shooting photo au coeur des vignes

Samedi 4 juillet 2026 de 9h à 18h. Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Plongez au cœur des vignes du Domaine Terre de Mistral pour une expérience photo unique !

Le samedi 4 juillet, la photographe Aline de Triple Éclats vous accompagnera pour capturer des portraits authentiques, spontanés et lumineux dans le cadre naturel et enchanteur de la Sainte-Victoire en toile de fond. Le tout, agrémenté d’une dégustation de vins du Domaine pour un moment en toute détente.



En famille, entre amis, en couple ou bien seul, réservez vite votre créneau et laissez-vous guider pour créer des souvenirs inoubliables !



Inclus dans le tarif

– Shooting photo de 20min (tarif par session, pas par personne)

– 20 photos HD envoyées par lien sécurisé

– 1 magnet souvenir imprimé directement sur place

– Une dégustation des vins du Domaine .

Domaine Terre de Mistral Chemin du Pavillon Rousset 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 29 14 84 tourisme@terre-de-mistral.com

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English :

Immerse yourself in the heart of the vineyards at Domaine Terre de Mistral for a unique photo experience!

L’événement Shooting photo au coeur des vignes Rousset a été mis à jour le 2026-06-18 par Provence Tourisme