EstivALL Photo Loperhet 2026 Esplanade de la mairie
EstivALL Photo Loperhet 2026 Esplanade de la mairie lundi 15 juin 2026.
Pour la 11ème édition de « EstivALL Photo Loperhet », les photographes de l’Amicale laïque présentent une exposition de 20 photos sur le thème « Ombre et lumière », en extérieur et en grand format.
Cette exposition est le résultat de la dynamique qui qui anime le groupe de photographes de l’Amicale laïque pour mettre en valeur le centre bourg de Loperhet.
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