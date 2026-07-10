Estives 2026 – AcroYoga Nantes Reçoit au château Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 11:00 – 13:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Direction les douves du château ! Postures et transitions de base de l’acroyoga pour une découverte de la discipline en douceur et en sécurité.Matériel :Une tenue de sport adaptée (leggings, short, tee shirt, débardeur)Un tapis de Yoga ou une serviette de plageUne gourde???? Les inscriptions sont ici !???? En savoir plus

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/acroyoga-nantes-recoit/evenements/intitiations-nantes-terrain-de-jeu-x-acroyoga-nantes-recoit



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