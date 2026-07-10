Estives 2026 – AcroYoga Nantes Reçoit au château Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes
samedi 11 juillet 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 11:00 – 13:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Direction les douves du château ! Postures et transitions de base de l’acroyoga pour une découverte de la discipline en douceur et en sécurité.Matériel :Une tenue de sport adaptée (leggings, short, tee shirt, débardeur)Un tapis de Yoga ou une serviette de plageUne gourde???? Les inscriptions sont ici !???? En savoir plus
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/acroyoga-nantes-recoit/evenements/intitiations-nantes-terrain-de-jeu-x-acroyoga-nantes-recoit
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