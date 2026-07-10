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Estives 2026 – Parkour Allée titus brandsma Nantes

mercredi 15 juillet 2026 · Allée titus brandsma · Nantes

Estives 2026 – Parkour Allée titus brandsma Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Allée titus brandsma
Adresse
Allée Titus brandsma, Nantes
Ville
44021 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Rendez-vous sur place, sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 15:00 –
Gratuit : oui Rendez-vous sur place, sans inscription Tout public 

Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Activité proposée par Les Traceurs de NantesRendez-vous sur place, sans inscription???? En savoir plus

Allée titus brandsma Nantes 44021

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