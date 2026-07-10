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Estives 2026 – Parkour Allée titus brandsma Nantes
mercredi 15 juillet 2026 · Allée titus brandsma · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 15:00 –
Gratuit : oui Rendez-vous sur place, sans inscription Tout public
Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Activité proposée par Les Traceurs de NantesRendez-vous sur place, sans inscription???? En savoir plus
Allée titus brandsma Nantes 44021
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