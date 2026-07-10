Estives 2026 – Parkour Esplanade Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 19:00 –

Gratuit : oui Rendez-vous sur place, sans inscription Tout public

Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Rendez-vous sur place, sans inscriptionActivité proposée par Les Traceurs de Nantes???? En savoir plus

Esplanade Jacques Demy Nantes 44000



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