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Estives 2026 – Parkour Esplanade Jacques Demy Nantes

lundi 13 juillet 2026 · Esplanade Jacques Demy · Nantes

Estives 2026 – Parkour Esplanade Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Esplanade Jacques Demy
Adresse
24 quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Rendez-vous sur place, sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 19:00 –
Gratuit : oui Rendez-vous sur place, sans inscription Tout public 

Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Rendez-vous sur place, sans inscriptionActivité proposée par Les Traceurs de Nantes???? En savoir plus

Esplanade Jacques Demy Nantes 44000

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