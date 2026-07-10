AGENDA · Nantes99vues
Estives 2026 – Parkour Esplanade Jacques Demy Nantes
lundi 13 juillet 2026 · Esplanade Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 19:00 –
Gratuit : oui Rendez-vous sur place, sans inscription Tout public
Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Rendez-vous sur place, sans inscriptionActivité proposée par Les Traceurs de Nantes???? En savoir plus
Esplanade Jacques Demy Nantes 44000
Afficher la carte du lieu Esplanade Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026