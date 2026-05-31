Estuaire dans tous les sens, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles

Estuaire dans tous les sens 9 juillet et 7 août Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T16:00:00+02:00

La nature met tous vos sens en éveil. Lors d’une promenade, affûtez vos connaissances de la nature et de l’estuaire de l’Orne.

Dès 6 ans.

Inscription obligatoire.

(2-5km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation SALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

La nature met tous vos sens en éveil. Lors d’une promenade, affûtez vos connaissances de la nature et de l’estuaire de l’Orne.