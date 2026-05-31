Estuaire dans tous les sens, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles
Estuaire dans tous les sens, Lieu de rdv donné à la réservation, Sallenelles jeudi 9 juillet 2026.
Estuaire dans tous les sens 9 juillet et 7 août Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T14:00:00+02:00 – 2026-07-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T14:00:00+02:00 – 2026-08-07T16:00:00+02:00
La nature met tous vos sens en éveil. Lors d’une promenade, affûtez vos connaissances de la nature et de l’estuaire de l’Orne.
Dès 6 ans.
Inscription obligatoire.
(2-5km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation SALLENELLES Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
La nature met tous vos sens en éveil. Lors d’une promenade, affûtez vos connaissances de la nature et de l’estuaire de l’Orne.
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