Et Dieu créa le sport, La Respélid, Avignon

Et Dieu créa le sport 4 – 23 juillet La Respélid Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:40:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T20:40:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Et Dieu créa le sport

Dieu ne sait plus quoi faire des ces hommes qui n’arrêtent pas de se battre les uns contre les autres. Il rassemble donc ses cinq meilleurs anges pour trouver un moyen d’éradiquer la guerre. Une idée germe dans leurs esprits : le sport !

Et si cette invention pouvait sauver le monde ?

Plongez dans cette histoire fantasmée du sport, racontée par des anges survoltés et attachants !

Retours spectateurs :

« Écriture ciselée, mise en scène efficace, rythme soutenu, belle alchimie des comédiens qui prennent du plaisir sur scène. Foncez ! »

« Une troupe pleine d’énergie et d’entrain. Ça chante, ça danse, ça déclame… et ça nous rend vraiment nostalgiques des grands événements sportifs qu’on a pu vivre. Le tout accompagné de la voix de Nelson Montfort en personne ! J’ai passé un excellent moment, je vous conseille vivement d’aller y faire un tour ! »

« Une troupe de comédiens et comédiennes talentueuse qui vous emmène dans l’Histoire du sport faitant depuis toujours écho aux époques traversées. Un parfait moment à partager ! »

06 75 92 22 94

La Respélid 3 Rue de l’Observance, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.label-prod.com/et-dieu-crea-le-sport/ »}]

« Et Dieu créa le sport » est une comédie sur les origines du sport ! Tout en humour, nous y retrouvons l’esprit d’équipe, le respect, le dépassement de soi ainsi que les limites et les échecs.

Clotilde Fourrier