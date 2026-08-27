ET HOP, DES HISTOIRES ! CONTE-MOUTON Langogne
mercredi 28 octobre 2026 · Langogne
Informations pratiques
Langogne
ET HOP, DES HISTOIRES ! CONTE-MOUTON
23 Rue des Calquières Langogne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Dans le cadre de l’année du Pastoralisme, l’équipe de la Médiathèque vous propose des histoires de moutons dans un lieu unique, La Filature des Calquières.
Dans le cadre de l’année du Pastoralisme, l’équipe de la Médiathèque vous propose des histoires de moutons dans un lieu unique, La Filature des Calquières. .
23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56 biblio.langogne@gmail.com
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English :
As part of the Year of Pastoralism, the Media Center team invites you to enjoy stories about sheep in a unique setting: La Filature des Calchières.
L’événement ET HOP, DES HISTOIRES ! CONTE-MOUTON Langogne a été mis à jour le 2026-08-27 par 48-OT Langogne
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