Informations pratiques

Langogne

ET HOP, DES HISTOIRES ! CONTE-MOUTON

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Dans le cadre de l’année du Pastoralisme, l’équipe de la Médiathèque vous propose des histoires de moutons dans un lieu unique, La Filature des Calquières.

Dans le cadre de l’année du Pastoralisme, l’équipe de la Médiathèque vous propose des histoires de moutons dans un lieu unique, La Filature des Calquières. .

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56 biblio.langogne@gmail.com

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English :

As part of the Year of Pastoralism, the Media Center team invites you to enjoy stories about sheep in a unique setting: La Filature des Calchières.

L’événement ET HOP, DES HISTOIRES ! CONTE-MOUTON Langogne a été mis à jour le 2026-08-27 par 48-OT Langogne