Et l’apothicaire se mit à chanter…, Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, Troyes

Et l’apothicaire se mit à chanter… Samedi 23 mai, 22h15 Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte Aube

Selon la jauge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Découvrez en chanson, sur un air bien connu (une histoire de pudding à l’arsenic), l’un des plus célèbres remèdes d’apothicaire : la Thériaque ! Votre médiateur mélomane vous livrera ensuite les secrets de ce remède…

Par Martin Dehoux, médiateur culturel des musées

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte 31 Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325425287 https://www.musees-troyes.com/apothicairerie L’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, considérée comme l’une des plus belles de France, est restée telle qu’elle fut installée au début du XVIIIe siècle . La pièce est tapissée de 319 silènes (boîtes d’apothicaire) cylindriques ou rectangulaires en bois peint où étaient conservés les produits pharmaceutiques bruts. Ce sont de véritables objets d’art pour lesquels l’artisan a donné libre cours à son inspiration dans l’esprit humoristique du XVIIIe siècle. Certaines représentent la substance renfermée, d’autres sont décorées d’animaux, d’images allégoriques ou symboliques. Une grande partie des décors est issue du livre de Pierre Pomet, “Histoire générale des drogues” édité à Paris en 1695. L’apothicairerie abrite également une importante collection de mortiers en bronze des XVIe et XVIIe siècles, de nombreux objets en étain, dont une grande fontaine à thériaque du XVIIe siècle (préparation considérée comme la panacée). L’ancien laboratoire voisin présente la collection de Jean-Marie Denis (faïences pharmaceutiques issues de grands centres européens : Italie, Espagne, Hollande…) et des objets d’art dont certains proviennent de la chapelle (reliquaires). L’entrée dans l’Apothicairerie se fait toujours par la porte historique, directement depuis un grand hall d’accueil, commun avec la Cité du vitrail.

Découvrez en chanson, sur un air bien connu (une histoire de pudding à l’arsenic), l’un des plus célèbres remèdes d’apothicaire : la Thériaque ! Votre médiateur mélomane vous livrera ensuite les de …

©Carole Bell