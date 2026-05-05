Et si c’était elle?, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

Et si c’était elle? 1 – 10 octobre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

Tarif plein 22€; Tarifs réduit 15€; Tarifs enfants 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T21:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Genre : Comédie romantique– Tout public à partir de 10 ans – Durée : 1h20

Un hymne à la résilience ! L’histoire vraie d’une rencontre virtuelle pas comme les autres.

Franck est désinvolte, superficiel et sans ambition. Il passe la majorité de son temps a flirter. En plus d’un besoin perpétuel d’affection, qu’il cherche à assouvir par tous les moyens, Franck a également souvent besoin, d’un toit pour dormir.

Il multiplie donc les rencards grâce aux sites de rencontre, avec l’objectif de gagner un lit pour la nuit.

Jusqu’au jour où il croise le chemin de Lélé, jeune femme au visage lumineux, pétillante, et atteinte d’un handicap majeur ..

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Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33645-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@theatredepochegraslin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre de Poche Graslin », « cache_age »: 86400, « description »: « Retrouvez la programmation du Thu00e9u00e2tre de Poche Graslin : nu25ba Siteweb : https://www.theatredepochegraslin.frnu25ba Facebook : https://www.facebook.com/Theatrepochegraslinnu25ba Instagram : https://www.instagram.com/theatredepochegraslinnu25ba Twitter : https://twitter.com/TPGNantes », « type »: « video », « title »: « ET SI C’Eu0301TAIT ELLE Bande Annonce v5 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NzAEOUYhI-4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NzAEOUYhI-4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwXXJzpA50K_wMIbzhssBeA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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L’histoire vraie d’une rencontre virtuelle pas comme les autres. spectacle Théâtre