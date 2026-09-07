« ET SI LES MURS PARLAIENT… A TRAVERS SES PHOTOS D’ANTAN », Citadelle de Porto-Vecchio, Porto-Vecchio

Informations pratiques

« ET SI LES MURS PARLAIENT… A TRAVERS SES PHOTOS D’ANTAN » Samedi 19 septembre, 20h00 Citadelle de Porto-Vecchio Corse-du-Sud

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Visite nocturne de Portivechju à travers des images diffusées et projetées par un pico projecteur sur les murs de la Citadelle de Porto-Vecchio.

Citadelle de Porto-Vecchio 20137 Porto-Vecchio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse 04 95 70 09 58 https://www.portovecchio-tourisme.corsica

À la nuit tombée, la citadelle de Portivechju devient le théâtre d’un voyage dans le temps. Accompagnée par l’association Girandula, la visite vous invite à découvrir une autre histoire de la ville, …

©Portivechju Turisimu