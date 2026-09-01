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Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer

vendredi 18 septembre 2026 · Montmartin-sur-Mer

Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
2 Ruelle du Fournil
Ville
50590 Montmartin-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Montmartin-sur-Mer

Et si on jouait en société ?

2 Ruelle du Fournil Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Et si on jouait en société ? au bar Les Amarres à Montmartin-sur-Mer.   .

2 Ruelle du Fournil Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 70 64 26 05  etsionjouaitensociete@yahoo.fr

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English : Et si on jouait en société ?

L’événement Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme

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