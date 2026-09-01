AGENDA · Montmartin-sur-Mer
Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer
vendredi 18 septembre 2026 · Montmartin-sur-Mer
Informations pratiques
Montmartin-sur-Mer
Et si on jouait en société ?
2 Ruelle du Fournil Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Et si on jouait en société ? au bar Les Amarres à Montmartin-sur-Mer. .
2 Ruelle du Fournil Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 70 64 26 05 etsionjouaitensociete@yahoo.fr
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English : Et si on jouait en société ?
L’événement Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme
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