Informations pratiques

Montmartin-sur-Mer

Et si on jouait en société ?

2 Ruelle du Fournil Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Et si on jouait en société ? au bar Les Amarres à Montmartin-sur-Mer. .

2 Ruelle du Fournil Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 70 64 26 05 etsionjouaitensociete@yahoo.fr

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English : Et si on jouait en société ?

L’événement Et si on jouait en société ? Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme