Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux Maison pour tous Salle Ansbach Anglet

Anglet

Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Jouer pour se divertir, découvrir et partager !

Des grands classiques, des petits nouveaux, des jeux de rapidité, des jeux de coopération… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, devenez le maitre du jeu !

En famille à partir de 5 ans. .

Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

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English : Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux

L’événement Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux Anglet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Anglet