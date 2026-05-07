Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux Maison pour tous Salle Ansbach Anglet
Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux Maison pour tous Salle Ansbach Anglet samedi 6 juin 2026.
Anglet
Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-06-06 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Jouer pour se divertir, découvrir et partager !
Des grands classiques, des petits nouveaux, des jeux de rapidité, des jeux de coopération… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, devenez le maitre du jeu !
En famille à partir de 5 ans. .
Maison pour tous Salle Ansbach 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
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English : Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux
L’événement Et si on jouait ? Par l’Usine à jeux Anglet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Anglet
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