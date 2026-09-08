Et si on pensait ? La science, Bibliothèque Maurepas, Rennes
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Et si on pensait ? La science Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Et si on pensait ? est un échanges de paroles pour partager des idées, s’écouter et surtout passer un bon moment. Le thème du mois d’octobre : la science !
En partenariat avec l’association Mycelium.
Enfants de 7 à 12 ans.
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
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