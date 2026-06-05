Et si Victoire préfère les arts Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Et si Victoire préfère les arts Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne mercredi 16 décembre 2026.
Bayonne
Et si Victoire préfère les arts
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 20:30:00
fin : 2026-12-16 21:40:00
Date(s) :
2026-12-16
Humour seule en scène Victoire, fonctionnaire au bureau des plaintes, se retrouve face à l’inattendu aucun visiteur aujourd’hui.
Dans ce silence inédit, son esprit s’emballe. Des personnages surgissent, ses rêves oubliés refont surface, et son quotidien bascule en une fantaisie tragi-comique. Osera-t-elle enfin quitter la routine pour suivre sa véritable passion ? .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Et si Victoire préfère les arts
L’événement Et si Victoire préfère les arts Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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