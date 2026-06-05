Et si Victoire préfère les arts Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Et si Victoire préfère les arts

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:30:00

fin : 2026-12-16 21:40:00

Date(s) :

2026-12-16

Humour seule en scène Victoire, fonctionnaire au bureau des plaintes, se retrouve face à l’inattendu aucun visiteur aujourd’hui.

Dans ce silence inédit, son esprit s’emballe. Des personnages surgissent, ses rêves oubliés refont surface, et son quotidien bascule en une fantaisie tragi-comique. Osera-t-elle enfin quitter la routine pour suivre sa véritable passion ? .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Et si Victoire préfère les arts

L’événement Et si Victoire préfère les arts Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne