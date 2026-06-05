Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Et si Victoire préfère les arts Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Et si Victoire préfère les arts Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Et si Victoire préfère les arts Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne mercredi 16 décembre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 16 décembre 2026

Fin : mercredi 16 décembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 21 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Et si Victoire préfère les arts

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 20:30:00
fin : 2026-12-16 21:40:00

Date(s) :
2026-12-16

Humour seule en scène Victoire, fonctionnaire au bureau des plaintes, se retrouve face à l’inattendu aucun visiteur aujourd’hui.
Dans ce silence inédit, son esprit s’emballe. Des personnages surgissent, ses rêves oubliés refont surface, et son quotidien bascule en une fantaisie tragi-comique. Osera-t-elle enfin quitter la routine pour suivre sa véritable passion ?   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Et si Victoire préfère les arts

L’événement Et si Victoire préfère les arts Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne

À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)