ET TON CUIR POURRAIT FENDRE CIE LES ATTRACTEURS ÉTRANGES Couffoulens
vendredi 9 octobre 2026 · Couffoulens
Informations pratiques
Couffoulens
ET TON CUIR POURRAIT FENDRE CIE LES ATTRACTEURS ÉTRANGES
5 Route de Pomas Couffoulens Aude
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Trois femmes qui ont connu la détention. Mais surtout trois femmes qui racontent avec une sincérité brute ce qu’il y a eu avant une enfance cabossée, des violences, des manques. Et ce qu’il y a après la réinsertion, l’image de soi, le regard des autres, le combat pour retrouver une dignité.
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5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55
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English :
Three women who have experienced incarceration. But above all, three women who recount with raw sincerity what came before: a troubled childhood, violence, and deprivation. And what comes after: reintegration, self-image, how others see them, and the struggle to regain their dignity.
L’événement ET TON CUIR POURRAIT FENDRE CIE LES ATTRACTEURS ÉTRANGES Couffoulens a été mis à jour le 2026-08-11 par
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