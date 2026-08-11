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ET TON CUIR POURRAIT FENDRE CIE LES ATTRACTEURS ÉTRANGES Couffoulens

vendredi 9 octobre 2026 · Couffoulens

ET TON CUIR POURRAIT FENDRE CIE LES ATTRACTEURS ÉTRANGES Couffoulens

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
5 Route de Pomas
Ville
11250 Couffoulens
Département
Aude
Tarif
7 7 Tarif enfant

Couffoulens

ET TON CUIR POURRAIT FENDRE CIE LES ATTRACTEURS ÉTRANGES

5 Route de Pomas Couffoulens Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Trois femmes qui ont connu la détention. Mais surtout trois femmes qui racontent avec une sincérité brute ce qu’il y a eu avant une enfance cabossée, des violences, des manques. Et ce qu’il y a après la réinsertion, l’image de soi, le regard des autres, le combat pour retrouver une dignité.
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5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55 

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English :

Three women who have experienced incarceration. But above all, three women who recount with raw sincerity what came before: a troubled childhood, violence, and deprivation. And what comes after: reintegration, self-image, how others see them, and the struggle to regain their dignity.

L’événement ET TON CUIR POURRAIT FENDRE CIE LES ATTRACTEURS ÉTRANGES Couffoulens a été mis à jour le 2026-08-11 par

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