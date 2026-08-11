Informations pratiques

Couffoulens

MADAME, HISTOIRE CHANTÉE DES FEMMES QUI M’ONT PRÉCÉDÉE CIE DU I

5 Route de Pomas Couffoulens Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 19:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Depuis l’adolescence, on m’appelle Madame Et d’aussi loin que je me souvienne, on me dit que je ressemble à ma mère. Comme si la peau de mon corps en mutation était devenue si fine qu’on pouvait deviner au travers la figure des femmes qui m’ont précédée. Il en aura fallu du temps pour sculpter mon propre visage

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5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55

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English :

Ever since I was a teenager, people have called me “Madame.” And for as long as I can remember, people have told me I look like my mother. As if the skin on my changing body had become so thin that one could make out the features of the women who came before me. It took a long time to carve out my own face.

L’événement MADAME, HISTOIRE CHANTÉE DES FEMMES QUI M’ONT PRÉCÉDÉE CIE DU I Couffoulens a été mis à jour le 2026-08-11 par