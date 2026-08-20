Et vous, vous êtes plutôt crêpes ou galettes ? Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 5e étage · Rennes
Informations pratiques
Et vous, vous êtes plutôt crêpes ou galettes ? Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Samedi 10 octobre, 16h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Alain-Gilles Chaussat, docteur en histoire rurale et directeur de l’Écomusée de la Bintinais, nous dévoile tous les secrets du sarrasin.
Introduit dans l’ouest de la France au 15e siècle, le sarrasin devient la principale culture et denrée alimentaire à partir du 17e siècle. Rencontre avec le directeur de l’Écomusée de la Bintinais pour tout savoir sur l’origine de cette plante, son introduction, sa diffusion ou encore ses formes de consommation. Le blé noir n’aura plus aucun secret pour vous.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces. Dans le cadre de la Fête de la Science.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T18:00:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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