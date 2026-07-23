Etape de travail Soigner Charleville-Mézières
vendredi 23 avril 2027 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Etape de travail Soigner
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23
fin : 2027-04-23
Date(s) :
2027-04-23
Résidence Soigner du 19 au 23 avrilTout le monde franchit, un jour, les portes de l’hôpital, et ce passage est souvent marquant. C’est là qu’on nait, c’est là que la vie commence. C’est là que nos proches guérissent ou meurent. C’est là qu’on donne naissance, c’est là que les choses changent pour toujours. C’est un lieu d’attente, c’est un lieu d’angoisse, c’est un lieu de grandes douleurs ou de grandes joies. Mais si être plongé dans ces moments intenses, est exceptionnel pour les autres, c’est le quotidien des soignants. Soigner explore le quotidien des travailleurs de l’hôpital.1h + 12 ans Gratuit sur réservation
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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50
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English :
Care Residency, April 19–23. Everyone walks through the doors of a hospital at some point in their lives, and that experience is often life-changing. That’s where we’re born; that’s where life begins. It is there that our loved ones recover or die. It is there that we give birth; it is there that things change forever. It is a place of waiting, a place of anxiety, a place of great pain or great joy. But while being immersed in these intense moments is an exceptional experience for others, it is everyday life for healthcare workers. *Soigner* explores the daily lives of hospital workers. 1 hour + Ages 12 and up. Free with reservation.
L’événement Etape de travail Soigner Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme
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