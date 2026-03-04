États-Unis : la dérive autoritaire, Théâtre Pitoëff, Genève

États-Unis : la dérive autoritaire Samedi 7 mars, 19h30 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/forum/etats-unis-la-derive-autoritaire/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T19:30:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T19:30:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Les pratiques récentes de l’administration Trump mettent en lumière l’intensification continue des pratiques autoritaires qui sapent les institutions et érodent des droits fondamentaux. L’intervention au Venezuela a montré un Donald Trump ne se sentant pas contraint par le droit international, mettant en danger un ordre mondial déjà moribond. À l’échelle nationale, la guerre contre « l’ennemi intérieur », le déploiement des troupes dans les villes démocrates et une campagne d’expulsion massive de migrant·es se poursuivent. De pair avec une guerre culturelle virulente où le pouvoir mène une croisade nationaliste blanche teintée de fanatisme religieux, cette campagne rance s’exporte désormais avec le soutien des populistes et des partis de l’extrême droite européenne.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Mépris du droit international et des droits humains, tentatives systématiques de contournement des lois et de la séparation des pouvoirs, en un an Donald Trump a rendu les États-Unis méconnaissables. Droit international Libertés

DR