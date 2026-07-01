ETE 2 – 3/5 ANS – LE ZOO DES ARTISTES, Ferme saint Sauveur, Atelier 2, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 15 juillet 2026 · Ferme saint Sauveur, Atelier 2 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
ETE 2 – 3/5 ANS – LE ZOO DES ARTISTES 15 – 17 juillet Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Nord
inscription en ligne, 47€ (matériel inclus)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00
Bienvenue dans un univers où les animaux prennent vie sous vos doigts ! Pendant ce stage, les enfants vont imaginer et créer leur propre bestiaire en volume : animaux réels, créatures fantastiques ou hybrides surprenants.
Au programme : découverte des formes, des textures et des matières pour donner corps à ces compagnons imaginaires. Carton, fil de fer, plâtre, terre… autant de matériaux pour expérimenter et s’amuser avec la sculpture. Ce stage est une invitation à observer, inventer et transformer l’animal en œuvre d’art, en s’inspirant des artistes qui ont exploré le monde animal dans leurs créations. Une expérience créative pour développer la curiosité et l’imagination !
Prévoir une blouse ou un tablier pour se prémunir des tâches, ainsi qu’un goûter et une gourde pour la pause de 11h.
Il s’agit de votre 1er stage de la saison 25/26 chez Atelier 2 et vous ne suivez aucun cours annuel ? Vous devez obligatoirement souscrire à la carte adhésion stage à 8€.
Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Avenue du Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/ete-2-3-5-ans-le-zoo-des-artistes »}]
Stages d’arts plastiques pour les 3/5 ans de la deuxième semaine des vacances d’été Atelier 2 arts plastiques
Atelier 2
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