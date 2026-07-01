ETE 2 – ADULTES – AQUARELLE (APRES-MIDIS), Ferme saint Sauveur, Atelier 2, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

ETE 2 – ADULTES – AQUARELLE (APRES-MIDIS) 15 – 17 juillet Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Nord

Inscription en ligne, 113€ (matériel inclus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:00:00+02:00 – 2026-07-17T17:00:00+02:00

Maîtriser l’aquarelle ? Disons plutôt s’amuser avec l’aquarelle ! Ce stage invite à explorer une technique à la fois délicate et pleine de surprises.

Au programme : apprendre à doser l’eau et les pigments, créer des dégradés subtils, et jouer avec la transparence pour donner vie à des compositions lumineuses. Nous expérimenterons les techniques de superposition, les effets de texture, et l’utilisation du drawing-gum pour préserver les blancs et équilibrer nos créations.

Une approche ludique et créative pour découvrir la liberté du geste et la poésie des couleurs. Venez libérer votre imagination et révéler la beauté de l’aquarelle !

Il s’agit de votre 1er stage de la saison 25/26 chez Atelier 2 et vous ne suivez aucun cours annuel ? Vous devez obligatoirement souscrire à la carte adhésion stage à 8€.

Ferme saint Sauveur, Atelier 2 Avenue du Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/atelier-2-arts-plastiques/evenements/ete-2-ad-des-16-ans-aquarelle-apres-midis »}]

Stages aquarelle pour adultes pendant la deuxième semaine des vacances d’été Atelier 2 aquarelle

Atelier 2