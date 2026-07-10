Eté 2026: les mamans prennent soin d’elles! Maison de quartier des Confluences Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 14:30 – 17:00

Gratuit : oui GRATUIT Inscription obligatoire3 inscris minimun, 12 maximum4 enfants gardés maximum avec notre bénévole éducatrice de jeunes enfants (sur inscription uniquement). Les enfants seront gardés dans une salle adjacente à l’atleir et reste sous la responsabilité de leur parent présent. Le parent prévoit le nécessaire pour l’enfant, biberon, couches… Adulte, En famille, Jeune Public – Age maximum : 99

????Atelier charge mentale des femmes ????: avec psychologue spécialisée venez partager avec d’autres femmes des difficultés à tout concilier et des actions qui fonctionnent déjà et qui permettent de réduire la pression, de prendre soin de vous et de se préserver.2 heures de partage à la maison des confluences ou en extérieur selon la météo.Un goûter cloturera nos échanges avec les enfants et notre bénévole qui les gardera.Le Lieu Utile prévoit une garde d’enfant bénévole, pour cela, veuillez nous contacter par SMS 06 62 68 98 44

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://framaforms.org/ete-2026-les-mamans-prennent-soin-delles-1782305763



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