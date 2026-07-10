Eté 2026: les mamans prennent soin d’elles! Maison de quartier des Confluences Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 09:30 – 11:30

Gratuit : oui GRATUIT Inscription obligatoireDans la limités des places disponibles Adulte, En famille, Jeune Public – Age maximum : 99

Le mardi 21 juillet et le mercredi 26 août 9h30-11h30:Ateliers parents/enfants (à partir de 4 ans):?????Inventons et fabriquons nos outils pratiques pour répartir les tâches ménagères ????(boussoles des émotions, planning des missions familiales, partage des taches adapté à l’âge des enfants de la famille…)Le mardi 21 juillet et/ou le mercredi 26 août 9h30-11h30. Venez bricoler avec vos enfants. Pour une rentrée sur un nouveau départ à la maison!!

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://framaforms.org/ete-2026-les-mamans-prennent-soin-delles-1782305763



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