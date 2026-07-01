Eté à la ferme Ferme Eco Domaine d’Horsheim Guiscriff

Informations pratiques

Guiscriff

Eté à la ferme

Ferme Eco Domaine d’Horsheim 2 Lieu-dit Penguilly Guiscriff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Cet été, poussez les portes de notre ferme !

Profitez d’une visite conviviale pour rencontrer nos animaux, comprendre notre métier et nos méthodes de production respectueuses de la nature et du bien-être animal. Une occasion unique d’échanger avec les agriculteurs et de découvrir les projets qui font vivre et évoluer notre ferme au quotidien. A 13h30, 16h et 18h. .

Ferme Eco Domaine d’Horsheim 2 Lieu-dit Penguilly Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 6 33 76 71 44

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English :

L’événement Eté à la ferme Guiscriff a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan