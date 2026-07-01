Eté à la ferme Ferme Eco Domaine d’Horsheim Guiscriff
mardi 21 juillet 2026 · Ferme Eco Domaine d’Horsheim · Guiscriff
Informations pratiques
Guiscriff
Eté à la ferme
Ferme Eco Domaine d’Horsheim 2 Lieu-dit Penguilly Guiscriff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-18
Cet été, poussez les portes de notre ferme !
Profitez d’une visite conviviale pour rencontrer nos animaux, comprendre notre métier et nos méthodes de production respectueuses de la nature et du bien-être animal. Une occasion unique d’échanger avec les agriculteurs et de découvrir les projets qui font vivre et évoluer notre ferme au quotidien. A 13h30, 16h et 18h. .
Ferme Eco Domaine d’Horsheim 2 Lieu-dit Penguilly Guiscriff 56560 Morbihan Bretagne +33 6 33 76 71 44
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English :
L’événement Eté à la ferme Guiscriff a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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