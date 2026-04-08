Été à Pau 2026 45ème édition Théâtre de Verdure Pau
Été à Pau 2026 45ème édition Théâtre de Verdure Pau samedi 18 juillet 2026.
Pau
Été à Pau 2026 45ème édition
Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-18
En route vers la 4ème édition ! Du 18 juillet au 1 août, l’Été à Pau revient au Théâtre de Verdure ! .
Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97
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English : Été à Pau 2026 45ème édition
L’événement Été à Pau 2026 45ème édition Pau a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau
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