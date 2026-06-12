Été à Pau 2026 Les Fatals Picards Basic Partner Théâtre de Verdure Pau samedi 18 juillet 2026.

Pau

Été à Pau 2026 Les Fatals Picards Basic Partner

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

21:00 h BASIC PARTNER Post punk/Pop

Basic Partner, quatuor nantais et rennais, propose une musique originale mêlant rock, psychédélisme et mélodies marquées. Le groupe se distingue par des guitares explosives, des rythmiques intenses, une voix profonde et des envolées de saxophone.

Basic Partner conjugue post-punk et pop moderne et explore avec intensité les émotions de la vie contemporaine.

22:30 h LES FATALS PICARDS Chanson/Rock festif

Les Fatals Picards fusionnent rock, chanson française, humour corrosif et critique sociale, abordant avec intelligence des sujets sociaux. Leur style original, mêlant rock, punk et second degré, se démarque par sa capacité à évoluer et son refus de la facilité. La garantie d’une ambiance survoltée, à la hauteur des attentes d’une fête où chaque instant est marqué par leur talent à mettre le feu à la scène. .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

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English : Été à Pau 2026 Les Fatals Picards Basic Partner

L’événement Été à Pau 2026 Les Fatals Picards Basic Partner Pau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Pau