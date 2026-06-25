Été à Pau 2026 Plateau 100% Radio Live Théâtre de Verdure Pau

Pau

Été à Pau 2026 Plateau 100% Radio Live

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23 23:55:00

Date(s) :

2026-07-23

Animé par 100% Radio LIVE, cette soirée s’annonce d’une énergie contagieuse qui fera vibrer le public.

WILL BROWN Soul/ Pop UK un mélange unique de soul et de pop qui célèbre la force intérieure et la persévérance.

EMMA Pop France Elle fait vibrer les scènes avec une présence unique, mêlant sensualité et force.

CARBONNE Hip-Hop/Rap/R’n’B FRANCE S’inspirant de ses racines espagnoles et de son vécu méditerranéen, il propose une musique rafraîchissante, fédératrice et chaleureuse…

47 TER Rap/Hip hop FRANCE Des textes qui parlent à toute une génération, toujours avec leur ton sincère et leur énergie communicative.

BIANCA COSTA Pop/Bossa trap BRESIL/FRANCE Bianca Costa incarne une pop sans frontières…

FLO DELAVEGA Chanson française Jérémy Frerot continue une carrière en solo..

Ouverture de la billetterie le 06 juillet. .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

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English : Été à Pau 2026 Plateau 100% Radio Live

L’événement Été à Pau 2026 Plateau 100% Radio Live Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau