Été à Pau 2026 The Stompin’ Bones / Shakura S’Aida Théâtre de Verdure Pau dimanche 19 juillet 2026.

Pau

Été à Pau 2026 The Stompin’ Bones / Shakura S’Aida

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

19:00 h THE STOMPIN’ BONES Blues/Rockabilly

The Stompin’ Bones privilégie l’authenticité dans sa musique, mêlant blues primitif et psychobilly. Ce duo utilise des instruments bricolés pour créer un son brut et original, fusionnant rock’n’roll, blues traditionnel et punk. Leur approche expérimentale leur a valu une reconnaissance locale, démontrant que le blues peut être moderne et innovant.

20:30 h SHAKURA S’AIDA Blues/Soul/Rythm’n & Blues

Shakura S’Aida, voix incontournable du blues et de la soul, est reconnue mondialement pour son charisme et sa présence scénique. Originaire de Brooklyn et installée à Toronto, elle cumule une carrière internationale, des prix prestigieux et de nombreuses nominations. Sa musique mêle blues, soul et rock. Sa performance à Pau s’annonce comme un moment fort du festival.

Ouverture de la billetterie le 06 juillet à 12h .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

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English : Été à Pau 2026 The Stompin’ Bones / Shakura S’Aida

L’événement Été à Pau 2026 The Stompin’ Bones / Shakura S’Aida Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau