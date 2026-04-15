Été actif | Animation poney Beaumontois en Périgord
samedi 8 août 2026 · Beaumontois en Périgord
Informations pratiques
Beaumontois en Périgord
Été actif | Animation poney
Centre équestre du Pays Beaumontois Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Venez essayer la balade à poney !
Si les réservations ne remplissent pas les 2 créneaux et si l’ensemble des enfants inscrits ne dépasse pas 8, il sera possible d’accueillir les enfants inscrits sur les deux heures de la matinée. La présence d’un parent pendant l’animation est obligatoire. Age de 4 à 10 ans. ;Poids 30kg grand maximum.
Prévoir un pantalon long et des chaussures fermées (les parents qui accompagnent aussi). Les club fournira les EPI (équipement de protection individuel). Cependant, pour les toutes petites têtes, si l’enfant a un casque de vélo à sa taille, il sera plus à l’aise avec.
2 créneaux horaires possibles 10h-11h / 11h-12h avec 8 enfants sur chacun des créneaux. .
Centre équestre du Pays Beaumontois Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 68 59
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English : Été actif | Animation poney
L’événement Été actif | Animation poney Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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