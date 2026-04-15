Informations pratiques

Beaumontois en Périgord

Été actif | Animation poney

Centre équestre du Pays Beaumontois Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez essayer la balade à poney !

Si les réservations ne remplissent pas les 2 créneaux et si l’ensemble des enfants inscrits ne dépasse pas 8, il sera possible d’accueillir les enfants inscrits sur les deux heures de la matinée. La présence d’un parent pendant l’animation est obligatoire. Age de 4 à 10 ans. ;Poids 30kg grand maximum.

Prévoir un pantalon long et des chaussures fermées (les parents qui accompagnent aussi). Les club fournira les EPI (équipement de protection individuel). Cependant, pour les toutes petites têtes, si l’enfant a un casque de vélo à sa taille, il sera plus à l’aise avec.

2 créneaux horaires possibles 10h-11h / 11h-12h avec 8 enfants sur chacun des créneaux. .

Centre équestre du Pays Beaumontois Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 68 59

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English : Été actif | Animation poney

L’événement Été actif | Animation poney Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides