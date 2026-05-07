Été actif Animation xylothèque sensorielle Le Bourg Campagne

Campagne

Été actif Animation xylothèque sensorielle

Le Bourg Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 11:00:00

Date(s) :

2026-08-11

9h-11h. Approche sensorielle autour du bois. À partir de 5 ans. Réservation en ligne. Gratuit

Découvrez la xylothèque sensorielle ! Moment de bien-être, de lien et de découverte…Il sera question autant de musique que de biologie. A travers différentes expériences et partages, nous passerons un moment ludique d’apprentissage. Une approche du bois par les 5 sens ! Tout public à partir de 5 ans et accompagnés. Activité en extérieur. 12 personnes maximum.

Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin). .

Le Bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Été actif Animation xylothèque sensorielle

9am-11am. A sensory approach to wood. Ages 5 and up. Book online. Free

L’événement Été actif Animation xylothèque sensorielle Campagne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère