Été actif Animation xylothèque sensorielle Le Bourg Campagne
Été actif Animation xylothèque sensorielle Le Bourg Campagne mardi 11 août 2026.
Campagne
Été actif Animation xylothèque sensorielle
Le Bourg Château de Campagne Campagne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-11 11:00:00
Date(s) :
2026-08-11
9h-11h. Approche sensorielle autour du bois. À partir de 5 ans. Réservation en ligne. Gratuit
Découvrez la xylothèque sensorielle ! Moment de bien-être, de lien et de découverte…Il sera question autant de musique que de biologie. A travers différentes expériences et partages, nous passerons un moment ludique d’apprentissage. Une approche du bois par les 5 sens ! Tout public à partir de 5 ans et accompagnés. Activité en extérieur. 12 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin). .
Le Bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Été actif Animation xylothèque sensorielle
9am-11am. A sensory approach to wood. Ages 5 and up. Book online. Free
L’événement Été actif Animation xylothèque sensorielle Campagne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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