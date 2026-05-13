Été Actif Atelier multi-cirque Le Sîlot Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers

Été Actif Atelier multi-cirque

Le Sîlot 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-10

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Initiez-vous aux arts du cirque dans une ambiance ludique et conviviale ! Jonglage, équilibre, acrobaties… chacun découvre ses talents en s’amusant. Une activité dynamique pour petits et grands, entre créativité et défi. À partir de 4 ans, pour les moins de 6 ans être accompagné d’un adulte. .

Le Sîlot 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif Atelier multi-cirque

L’événement Été Actif Atelier multi-cirque Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux