Été Actif Création de cartes postales du Sîlot, graver les mémoires d’un lieu Sîlot, Hall 4 Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers

Été Actif Création de cartes postales du Sîlot, graver les mémoires d’un lieu

Sîlot, Hall 4 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-07-13 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

Une découverte de l’histoire du Sîlot autrement, à la croisée du patrimoine, de la création artistique et de la fabrication de l’information. 3 regards complémentaires pour une expérience intergénérationnelle et créative, lors de laquelle chaque participant s’approprie le site au travers d’une approche inclusive du patrimoine, réalise une estampe (gravure à l’eau-forte et impression sur presse traditionnelle) et une courte carte postale médiatique tel un journaliste. À partir de 10 ans. .

Sîlot, Hall 4 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif Création de cartes postales du Sîlot, graver les mémoires d’un lieu

L’événement Été Actif Création de cartes postales du Sîlot, graver les mémoires d’un lieu Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux