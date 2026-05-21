Été Actif Création de cartes postales du Sîlot, graver les mémoires d’un lieu Sîlot, Hall 4 Coulounieix-Chamiers
Été Actif Création de cartes postales du Sîlot, graver les mémoires d’un lieu Sîlot, Hall 4 Coulounieix-Chamiers lundi 13 juillet 2026.
Coulounieix-Chamiers
Été Actif Création de cartes postales du Sîlot, graver les mémoires d’un lieu
Sîlot, Hall 4 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-13 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13
L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.
Une découverte de l’histoire du Sîlot autrement, à la croisée du patrimoine, de la création artistique et de la fabrication de l’information. 3 regards complémentaires pour une expérience intergénérationnelle et créative, lors de laquelle chaque participant s’approprie le site au travers d’une approche inclusive du patrimoine, réalise une estampe (gravure à l’eau-forte et impression sur presse traditionnelle) et une courte carte postale médiatique tel un journaliste. À partir de 10 ans. .
Sîlot, Hall 4 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63
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English : Été Actif Création de cartes postales du Sîlot, graver les mémoires d’un lieu
L’événement Été Actif Création de cartes postales du Sîlot, graver les mémoires d’un lieu Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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