Coulounieix-Chamiers

Été actif Initiation parkour

Le Sîlot, 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-06 11:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-27

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

L’initiation au parkour permet de découvrir les techniques de franchissement d’obstacles en milieu urbain ou naturel. Encadrée par un professionnel, cette activité dynamique développe agilité, coordination et confiance en soi, dans un esprit ludique et sécurisé. À partir de 7 ans.

RDV au Hall 6 du Sîlot ! .

Le Sîlot, 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 16

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English :

L’événement Été actif Initiation parkour Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux