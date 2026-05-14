LE 3×3 McDonald’s Event débarque au Sîlot ! Le Sîlot Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers

LE 3×3 McDonald’s Event débarque au Sîlot !

Le Sîlot 68 bis Av du Mchal de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-20

LE 3×3 McDonald’s EVENT DÉBARQUE AU SÎLOT !

Préparez-vous à vivre un week-end 100% basket, 100% énergie les 20 et 21 juin 2026 au Sîlot.

LE 3×3 McDonald’s EVENT DÉBARQUE AU SÎLOT !

Préparez-vous à vivre un week-end 100% basket, 100% énergie les 20 et 21 juin 2026 au Sîlot.

Au programme

– Finale départementale du Summer Tour Les meilleurs s’affrontent pour décrocher le titre !

– Tournoi partenaires & loisirs Ouvert à tous, pour jouer ou s’amuser entre amis.

– Finale Open Plus Junior league Le spectacle est garanti, avec les talents de demain.

– Fête de la Musique Ambiance sonore assurée avec DJ et animations urbaines non-stop.

Entrée gratuite accès libre pour tous.

Food truck sur place de quoi se restaurer entre deux matchs.

Ambiance unique que vous soyez joueur, spectateur ou simplement là pour vibrer, ce week-end est à ne pas manquer !

Retrouvez un stand de l’Office de Tourisme du Grand Périgueux sur le village des partenaires.

Un week-end pour vibrer 100% basket. .

Le Sîlot 68 bis Av du Mchal de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 01 23 60 contact@dordognebasketball.org

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English : LE 3×3 McDonald’s Event débarque au Sîlot !

The 3×3 mcdonald’s event sets sail at the island!

Get ready for a 100% basketball, 100% energy weekend on June 20 and 21, 2026 at Le Sîlot.

L’événement LE 3×3 McDonald’s Event débarque au Sîlot ! Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux