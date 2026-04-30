Eté actif | Je dessine mon environnement | Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat
Eté actif | Je dessine mon environnement | Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat mardi 4 août 2026.
Villefranche-de-Lonchat
Eté actif | Je dessine mon environnement | Lac de Gurson
Lac de gurson Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Rendez-vous à l’accueil au Lac de Gurson
Nous avons l’habitude de jeter un regard furtif sur les plantes et les fleurs sauvages. Parfois, nous les identifions. Mais rarement, nous prenons le temps d’observer vraiment. A quelles surprises et découvertes extraordinaires nous accédons en les dessinant!
A partir de 10 ans.
15 personnes maximum, en extérieur.
Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .
Lac de gurson Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eté actif | Je dessine mon environnement | Lac de Gurson
L’événement Eté actif | Je dessine mon environnement | Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Villefranche-de-Lonchat (Dordogne)
- un musée dans le noir, Musée Léonie-Gardeau, Villefranche-de-Lonchat 23 mai 2026
- Nuit des musées | Un musée dans le noir Route Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat 25 mai 2026
- Conférence | Chroniques d’Araucanie et de Patagonie Route Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat 30 mai 2026
- Exposition artistique Place de la Libération Villefranche-de-Lonchat 6 juin 2026
- Conférence | Joséphine Baker, femme et résistante Route Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat 20 juin 2026