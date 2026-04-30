Villefranche-de-Lonchat

Eté actif | Je dessine mon environnement | Lac de Gurson

Lac de gurson Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Rendez-vous à l’accueil au Lac de Gurson

Nous avons l’habitude de jeter un regard furtif sur les plantes et les fleurs sauvages. Parfois, nous les identifions. Mais rarement, nous prenons le temps d’observer vraiment. A quelles surprises et découvertes extraordinaires nous accédons en les dessinant!

A partir de 10 ans.

15 personnes maximum, en extérieur.

Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .

Lac de gurson Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Eté actif | Je dessine mon environnement | Lac de Gurson

L’événement Eté actif | Je dessine mon environnement | Lac de Gurson Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides